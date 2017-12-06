Журнал Time объявил "человека года"

Журнал Time назвал "человека года". Премию получило движение Silence Breakers. Оно состоит из женщин, которые первыми заявили о сексуальных домогательствах. Их истории в соцсетях публиковались под хештегом #MeToo.
The Silence Breakers are TIME's Person of the Year 2017 #TIMEPOY https://t.co/mLgNTveY9z pic.twitter.com/GBo9z57RVG— TIME (@TIME) 6 декабря 2017 г.
Добавим, что в это движение входят певица Тейлор Свифт, актриса Эшли Джадд, а также бывший инженер компании Uber Сьюзан Фаулер.
Следом на втором месте идёт президент США Дональд Трамп. Третью строчку занял председатель КНР Си Цзиньпин.
Как уже сообщал Лайф, накануне "человека года" выбрали читатели американского журнала. По их мнению, им стал принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.
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