Минздрав: Благодаря вакцинации в России не наступила эпидемия гриппа

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Минздрав: Благодаря вакцинации в России не наступила эпидемия гриппа

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Фото: ©РИА Новости/Николай Хижняк

По словам главы ведомства, на всей территории страны зарегистрировано всего 55 случаев.

С начала эпидсезона на территории России зарегистрировано лишь 55 случаев гриппа. Об этом в рамках "правительственного часа" в Госдуме заявила глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова, отметим, что прогнозируемая с конца сентября эпидемия не началась благодаря вакцинации.

— Расширилась вакцинация в рамках национального календаря прививок, — отметила она.

Сообщается, что в текущем году впервые от гриппа вакцинировано 64,3 млн человек, или 44,5% населения страны.

Как ранее писал Лайф, среди субъектов, лидирующих по охвату населения вакцинацией, оказались Тува, Краснодарский край, Пензенская область, Москва и Санкт-Петербург.

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