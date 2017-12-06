Саакашвили назвал Луценко предателем Майдана и позвал следователей в палатку

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что не придёт в Генпрокуратуру Украины, но может принять следователя в палаточном городке около Рады.

— Я хочу заявить: я не буду являться ни к какому лжегенеральному прокурору (речь идёт о Юрии Луценко. — Прим. ред.), он двоечник неграмотный, он незаконный, я не считаю его генпрокурором, — заявил Саакашвили со сцены перед Верховной радой.

Также он отметил, что Луценко — "предатель Майдана".

— Я готов принять их следователя здесь, в лагере, — добавил бывший губернатор.

Также он заявил, что в 18:00 у стен Верховной рады снова созывается вече для обсуждения дальнейших действий протестующих.