В Минфине предложили наказывать за оплату покупок криптовалютой

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что соответствующие поправки в закон уже на стадии разработки.

Государство должно начать наказывать за оплату покупок в России криптовалютой, потому что она пока не является законным средством расчёта. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

По словам Моисеева, Министерство финансов уже готовит соответствующие поправки в закон и разрабатывает наказания.

— Наказания будут разные, в основном административные. Но в случае если кто-то специально организовал какие-то криптовалюты с целью каких-то расчётов, то за это будет вплоть до уголовного, — сказал замминистра.

Он также отметил, что, так как придётся разрабатывать и вводить много новых формулировок и понятий, работа над законопроектом может затянуться.

Моисеев подчеркнул, что, как и ранее сообщало ведомство, власти не планируют вводить наказания за покупку и торговлю криптовалютой.

Самая популярная в мире криптовалюта — биткоин — сегодня, 6 декабря, обновила исторический рекорд, превысив отметку 13 тысяч долларов.

Напомним, в октябре министр финансов России Антон Силуанов заявил, что государство должно взять под контроль эмиссию и обращение криптовалют. Также ранее сообщалось, что в ЦБ предложили ввести налог на майнинг криптовалют.