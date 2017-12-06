ФАС сообщила о поступившей жалобе на Siemens

Отмечается, что компанию обвинили в недобросовестной конкуренции на территории России.

Федеральная антимонопольная служба России рассматривает заявление с просьбой проверить немецкий концерн Siemens на предмет недобросовестной конкуренции на российском рынке автоматизированных систем управления технологическими процессами для тепловых электростанций (АСУТП), сообщает ТАСС.

Отмечается, что летом текущего года Siemens отказалась от своей доли в 45,72% в российской "Интеравтоматике", акционерами которой также являются ОАО "ВТИ" (36,94%) и "Технопромэкспорт" (17,34%). Так как устав компании не позволяет использовать оборудование других производителей, её работа фактически заблокирована.

Напомним, Siemens подала иск к структурам Ростеха, заявив, что четыре предназначенные для проекта в Тамани турбины были поставлены в Крым вопреки договору. В иске обозначено требование расторгнуть контракт. Как ранее писал Лайф, Siemens попросил суд вернуть "крымские турбины".