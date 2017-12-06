Кадыров: Путину досталась разрушенная Россия, и он сумел её восстановить

Глава Чечни подчеркнул, что такой великой страной, как Россия, может управлять только настоящий лидер.

Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил о бурной поддержке со стороны зала, когда Владимир Путин спросил: "Если я это решение (баллотироваться на президентских выборах 2018 года) приму, то вы и люди, близкие вам по духу, поддержите это решение?" Об этом глава Чечни написал в своём телеграм-канале.

— Конечно же, мы поддержим нашего президента. Я неоднократно заявлял, что если мы хотим великую державу, то президентом должен быть именно Владимир Владимирович. Ему досталась разрушенная Россия, и он сумел её восстановить, объединить, — написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что такой великой страной, как Россия, может управлять только настоящий лидер.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что уже в ближайшее время объявит о том, будет он баллотироваться в президенты РФ или нет. Выборы президента России состоятся уже в марте 2018 года.