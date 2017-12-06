У 15-летнего сына Рудковской и Батурина украли 150 тысяч рублей в баре

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У 15-летнего сына Рудковской и Батурина украли 150 тысяч рублей в баре

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Николай Батурин. Фото: © Instagram/Николай Батурин

В заявлении продюсер указала, что материальный ущерб для семьи является значительным.

Яна Рудковская подала заявление в полицию о краже 150 тысяч рублей. Как сообщает телеграм-канал Mash, эту сумму её бывший супруг Виктор Батурин дал их сыну 15-летнего сыну Николаю для того, чтобы тот записал музыкальный трек на звукозаписывающей студии, однако до студии юноша не доехал.

Вместо этого Николай отправился с друзьями в бар, где употреблял спиртные напитки. Почувствовав себя плохо, молодой человек уехал домой. Позже он обнаружил пропажу денежных средств и сообщил об этом маме. В своём заявлении Рудковская подчеркнула, что материальный ущерб является для семьи значительным.

Как писал Лайф, Николай Батурин начал карьеру исполнителя весной этого года. Первым его треком стала композиция "Хватит духу" в дуэте с певцом Владиславом Раммом, который два года назад покинул группу MBAND.

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