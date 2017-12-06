Центробанк зафиксировал снижение ставки по ипотеке до исторического минимума

Всего за 2017 год было выдано более 800 тысяч ипотечных кредитов на сумму в полтора триллиона рублей.

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях опустилась до исторического минимума в 9,95%, сообщается в пресс-релизе Центробанка.

В связи с таким снижением в октябре 2017 года на рынке первичного ипотечного кредитования зафиксировали рекордный с начала года результат: более 112 тысяч выданных кредитов на сумму в 213,1 миллиарда рублей.

Всего за прошедшие 11 месяцев 2017 года было выдано более 800 тысяч ипотечных кредитов на сумму в полтора триллиона рублей.

Ранее Медведев заявил, что нужно перейти от долевого строительства к ипотеке.