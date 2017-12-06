Луценко заявил, что Саакашвили и его сторонники захватили комитет Рады

Генеральный прокурор Украины отметил, что по данному факту уже зарегистрировано уголовное производство.

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили со сторонниками захватили один из комитетов Верховной рады, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

— Сегодня полиция абсолютно законно пришла, чтобы его задержать и доставить к следователю. Но он и группа боевиков захватили комитет ВР, который находится на территории отеля "Киев", — сказал Луценко.

По его словам, активисты выломали дверь и "выбросили оттуда одного работника УГО, который охранял государственное помещение".

Напомним, накануне Михаила Саакашвили задержали сотрудники СБУ. Позже сторонникам политика удалось его освободить. Вместе они отправились митинговать под стенами Рады.