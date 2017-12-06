Луценко заявил, что Саакашвили и его сторонники захватили комитет Рады

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили со сторонниками захватили один из комитетов Верховной рады, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
— Сегодня полиция абсолютно законно пришла, чтобы его задержать и доставить к следователю. Но он и группа боевиков захватили комитет ВР, который находится на территории отеля "Киев", — сказал Луценко.
По его словам, активисты выломали дверь и "выбросили оттуда одного работника УГО, который охранял государственное помещение".
Напомним, накануне Михаила Саакашвили задержали сотрудники СБУ. Позже сторонникам политика удалось его освободить. Вместе они отправились митинговать под стенами Рады.
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