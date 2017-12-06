Медведев поздравил Владимира Наумова с 90-летним юбилеем

Глава правительства отметил, что работы режиссёра — это "всегда особая интонация и глубокие размышления".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил режиссёра кино Владимира Наумова с 90-летним юбилеем. Текст телеграммы размещён на сайте правительства.

— Историю отечественного и мирового кинематографа невозможно представить без вас, замечательного режиссёра и сценариста, человека редкого таланта и творческой энергии, — говорится в поздравительной телеграмме.

Премьер отметил, что режиссёр полюбился зрителям яркими и искренними философскими фильмами о жизни, любви и дружбе.