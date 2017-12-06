Медведев поздравил Владимира Наумова с 90-летним юбилеем

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил режиссёра кино Владимира Наумова с 90-летним юбилеем. Текст телеграммы размещён на сайте правительства.
— Историю отечественного и мирового кинематографа невозможно представить без вас, замечательного режиссёра и сценариста, человека редкого таланта и творческой энергии, — говорится в поздравительной телеграмме.
Премьер отметил, что режиссёр полюбился зрителям яркими и искренними философскими фильмами о жизни, любви и дружбе.
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