Nick Cave & The Bad Seeds летом дадут два концерта в России

Билеты на шоу известного рок-исполнителя и его группы поступят в продажу 8 декабря.

Австралийский рок-музыкант Nick Cave вместе со своей группой The Bad Seeds выступит в России летом 2018 года в рамках европейского турне.

— Группа обещает не похожее ни на что умопомрачительное шоу, а также представит свой последний альбом Skeleton Tree, который Кейв написал после трагической смерти своего сына, — рассказали в компании T.C.I., которая организовывает российские концерты.

Уже известно когда и где выступят артисты — 25 июля в петербургском клубе А2, а 27 июля — в московском Stadium.