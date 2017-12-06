Kaspersky рассказал, какие хакерские атаки ждут россиян в 2018 году

Эксперты предупреждают: в будущем году хакеры станут намного оригинальнее в своих уловках, чтобы получить максимальное количество прибыли.

Эксперты "Лаборатории Касперского" представили прогноз о потенциальных киберугрозах в следующем году. Специалисты заявили, что увеличится количество атак на разработчиков популярных программ, а также на устройства, подключённые к Интернету, включая соцсети.

— Атаковать будут не конечные цели — как правило, это большие компании с надёжной и многослойной киберзащитой. В таких случаях гораздо проще использовать посредника, которым может выступить производитель популярных программ, используемых в корпоративном сегменте, — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что хакерские атаки не обойдут стороной и частных пользователей: ожидаются атаки на устройства "интернета вещей", роутеры и веб-камеры.

Будут атаковать и коммерческий класс из мира "интернет-вещей" —банкоматы, причём более усовершенствованными способами. Так, к банкомату будет подключаться мини-компьютер, который автоматически производит заражение и активацию вредоносной программы, которая выдаёт деньги или собирает данные о картах.

По мнению экспертов, под угрозой в будущем году и персональные данные россиян о состоянии здоровья, которые легко можно украсть с устройств вроде фитнес-трекеров.

Также, отмечают специалисты, возрастёт число взломов СМИ и социальных медиа, а также манипулирования ими — из этого хакеры чаще всего извлекают прибыль.

Напомним, в уходящем году вирусы Bad Rabbit, Petya и Wanna Cry атаковали системы госучреждений и частных компаний. За восстановление доступа к компьютерам хакеры требовали деньги.