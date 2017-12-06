Путин объявил о своём участии в выборах президента

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Путин объявил о своём участии в выборах президента

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Лидер России Владимир Путин объявил о том, что будет участвовать в выборах президента России в 2018 году. Об этом он сказал на праздновании юбилея ГАЗа в Нижнем Новгороде.

— Действительно, лучшего места и повода для объявления нет. Спасибо за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации, — заявил российский лидер.

Примечательно, что Владимир Путин объявил о выдвижении после того, как его об этом попросили рабочие ГАЗа.

Выборы президента состоятся в марте 2018 года.

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