Путин: Россия будет идти только вперёд

Российский лидер пообщался с сотрудниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде.

Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород и пообщался с рабочими Горьковского автомобильного завода. Российский лидер подчеркнул, что на Волге живут патриоты.

— Россия будет идти только вперёд, и в этом движении вперёд её никто и никогда не остановит. ГАЗ и сегодня активно развивается. При вашем активном участии мы решим любые, даже сложные задачи, — подчеркнул российский лидер.

После этого один из рабочих рассказал, что все без исключения сотрудники завода поддержат Владимира Путина, если он выдвинет свою кандидатуру на предстоящих выборах президента. Рабочие начали скандировать: "ГАЗ за вас". В ответ Владимир Путин поблагодарил за поддержку и сообщил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах.