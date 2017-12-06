Учёные нашли копию Земли в созвездии Льва

Также сообщается, что у экзопланеты есть "брат-близнец", расположенный ближе к родительской звезде.

Американские исследователи из Техасского университета обнаружили условия для жизни в 111 световых годах от Земли — на экзопланете K2-18b. Объект находится в созвездии Льва, в системе красного карлика K2-18, сообщает phys.org.

Как сообщили специалисты, планета расположена в потенциально пригодной для жизни зоне возле своей родительской звезды, что делает её условия идеальными для сохранения воды — важнейшего элемента любой формы жизни — на поверхности в жидком виде. Объект открыли ещё в 2015 году, но до недавнего времени исследователи почти ничего не знали о нём.

При помощи находящегося в Чили радиотелескопа Harps и инструмента Radial Velocity Planet Searcher специалисты установили рельеф экзопланеты и прочие характеристики. Стало известно, что K2-18b может иметь скалистый рельеф и подобную земной газообразную атмосферу или может быть покрыта водой с толстым слоем льда.

Также в ходе исследования специалисты нашли ещё одну планету с похожими условиями, K2-18с. Её масса больше земной, она располагается слишком близко к звезде, что делает её непригодной для жизни. Подробнее об этих объектах исследователи смогут узнать, когда в 2019 году будет запущен телескоп Джеймса Уэбба.