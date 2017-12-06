В московских аэропортах задержано и отменено более 65 рейсов

Ранее метеорологи сообщили о снегопаде и гололедице в течение сегодняшнего дня. Прирост снега за день может составить от двух до пяти сантиметров.

В московских аэропортах отменены и задержаны 68 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписания".

По состоянию на 17:59 в Шереметьево задержано 42 рейса, в Домодедово — 10 задержано и ещё столько же отменено, а во Внуково четыре рейса задержано, два отменено.

Ранее Лайф писал о том, что самолёт AirBaltic выкатился за пределы ВПП в Шереметьево. Основная версия инцидента — неосторожность пилота и сложные погодные условия. Напомним, в столичном метеобюро заявили, что в Москве сегодня выпадет до пяти сантиметров снега.