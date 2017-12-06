В марте москвичам покажут карту кварталов реновации с 3D-визуализацией

По словам главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской, по обновлённым районам можно будет даже "прогуляться", рассмотрев строения вокруг.

В марте следующего года появится сайт, где будет размещена электронная карта, с помощью которой можно будет посмотреть 3D-визуализацию новых кварталов в рамках реновации. Об этом рассказала журналистам глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Постараемся запустить это приложение к первым публичным слушаниям. А их планируется провести в марте, — сказала она.

Княжевская отметила, что люди, зайдя на сайт, смогут увидеть карту города, на которой выделены кварталы реновации. По новым районам можно будет даже погулять, для этого необходимо будет просто кликнуть на понравившееся место.

Кроме того, по словам главы ведомства, уже в конце этого года на первом этаже Москомархитектуры можно будет посмотреть на 3D-карту Москвы — на ней также отмечены районы реновации.

Напомним, всего в программу реновации вошло свыше пяти тысяч домов, которые планируется снести. Ожидается, что к 2035 году около полумиллиона москвичей переселятся в новые квартиры за счёт города.