"Отлегло!" Рабочий ГАЗа рассказал о реакции коллег на выдвижение Путина

Ранее Владимир Путин сообщил, что планирует баллотироваться на высший государственный пост в 2018 году.

Старший мастер участка завода ГАЗ Артём Баранов, который спросил, выдвинет ли Владимир Путин свою кандидатуру на предстоящих выборах президента, рассказал Лайфу, что этот вопрос был у всех на устах.

— Все без исключения присутствующие в этом зале поддержат нашего президента, — отметил рабочий.

Баранов отметил, что не сомневался в выдвижении кандидатуры Владимира Путина.

Ранее во время общения с сотрудниками нижегородского завода "ГАЗ" российский лидер сообщил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента, которые состоятся в 2018 году.