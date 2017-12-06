Собянин назначил Леонида Антонова новым гендиректором Мосгортранса на пять лет

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Собянин назначил Леонида Антонова новым гендиректором Мосгортранса на пять лет

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Фото: © mosgortrans.ru

Столичный градоначальник Сергей Собянин освободил от должности гендиректора ГУП "Мосгортранс" Евгения Михайлова, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Вместо него на пять лет был назначен Леонид Антонов.

— Назначить Антонова Леонида Павловича генеральным директором Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс" с заключением трудового договора сроком на 5 лет, — говорится в тексте документа, размещённого на сайте мэра и Правительства Москвы.

Ранее Лайф сообщал о том, что Сергей Собянин назначил Рудика Григоряна руководителем дорожной инспекции Москвы вместо уволенного в начале июля 2016 года Юрия Овсянникова.

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