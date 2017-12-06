Рубль замедлил снижение после заявления Путина об участии в выборах

Напомним, выборы главы государства в России запланированы на март следующего года.

Курс рубля замедлил снижение по отношению к доллару и евро после заявления президента России Владимира Путина о намерении участвовать в выборах 2018 года. Как следует из данных Московской биржи, курс доллара с расчётами "завтра" рос на 35 копеек, до 59,1 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 69,74 рубля.

До того как Путин объявил о своём участии в выборах, эти валюты росли к рублю чуть более чем на 40 копеек.

Как ранее писал Лайф, Путин объявил о своём участии в выборах президента на праздновании юбилея ГАЗа в Нижнем Новгороде.