Путин поздравил коллектив ГАЗа с 85-летием

Глава государства отметил, что Горьковский автозавод стал неотъемлемой частью не только российской экономики, но и мирового автопроизводства.

Президент России Владимир Путин принял участие в митинге-концерте, посвящённом 85-летию Горьковского автозавода, чтобы лично поздравить с памятной датой ветеранов и тружеников предприятия.

Глава государства отметил, что этот автомобильный гигант не случайно в своё время построили на берегах великой русской реки Волги.

— Здесь работают, здесь живут талантливые, целеустремлённые, патриотически настроенные, энергичные, эффективные люди, — заявил президент.

Путин отметил, что работники таких предприятий, как ГАЗ, являются основой нашей страны.

— При вашем активном участии мы решим любые, даже самые сложные, стоящие перед нами задачи. Россия будет идти только вперед, ее никто никогда не остановит, — добавил российский лидер.

Горьковский автозавод входит в "Группу ГАЗ", которая выпускает лёгкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжёлые грузовики, легковые машины, силовые агрегаты и автокомпоненты. А по случаю своего 85-летия предприятие запустило производство двух новых моделей повышенной грузоподъёмности.