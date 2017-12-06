Возбуждено уголовное дело из-за хакерской атаки на российское информагентство

В конце октября несколько российских СМИ стали жертвами вируса-шифровальщика Bad Rabbit.

Следственное управление УВД по ЦАО Москвы возбудило уголовное дело по заявлению "Интерфакса" о кибератаке на сервисы информационного агентства. Об этом сообщает RNS со ссылкой на исполнительного директора издания Владимира Герасимова.

— Мы провели внутреннее расследование, установлено, что это была скоординированная и целенаправленная атака, которая велась из нескольких точек, — сказал Герасимов.

Он отметил, что уголовное дело возбуждено по статье "Использование компьютерных программ для несанкционированного уничтожения, блокирования, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации". Максимальный срок — четыре года лишения свободы.

Напомним, 23 октября вирус обрушился на компьютеры пользователей из России и Украины. Жертвами вируса-шифровальщика Bad Rabbit стали несколько российских СМИ, в том числе "Интерфакс" и "Фонтанка", также пострадал аэропорт Одессы.