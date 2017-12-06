"Уверенность в завтрашнем дне". Володин поддержал решение Путина о выдвижении

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"Уверенность в завтрашнем дне". Володин поддержал решение Путина о выдвижении

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал решение главы государства Владимира Путина, объявившего об участии в выборах президента в 2018 году. По его словам, теперь есть уверенность в завтрашнем дне.

— Решение сегодняшнее ожидаемое было. Но его не было, и мы уже стали переживать, будет ли оно. Состоявшееся решение даёт уверенность в завтрашнем дне, — заявил Володин.

Спикер нижней палаты парламента добавил, что российский лидер делал всё для того, чтобы защитить россиян и страну от проблем.

Сегодня российский лидер сообщил, что будет баллотироваться в президенты на предстоящих выборах.

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