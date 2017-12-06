Поклонская заявила, что россияне ждали выдвижения Путина на выборах президента

Как отметила Поклонская, граждане страны знают и чувствуют, что глава государства любит свой народ.

Россияне ждали решения российского президента Владимира Путина баллотироваться на выборах 2018 года. Об этом заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская, отметив, что сейчас доверие есть только к лидеру страны, который вернул крымчанам родину и восстанавливает Россию.

— Я — за нашего президента Владимира Владимировича Путина. Люди ждали решения Владимира Владимировича об участии в выборах, и сегодня оно принято, — приводит её слова РИА "Новости".

Напомним, Владимир Путин объявил о своём участии в выборах президента на праздновании юбилея ГАЗа в Нижнем Новгороде.