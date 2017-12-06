Голландская певица разрыдалась в прямом эфире на радио из-за голого мужчины

Это оказалось шуткой ведущих, однако звезда заявила, что больше не появится на этой радиостанции.

Ведущие радиостанции "538" решили подшутить над голландской певицей Маан де Штинвинкель и вызвали актёра, который во время эфира предстал перед девушкой обнажённым, сообщает издание Metro.

При этом Маан отреагировала не так, как ожидали незадачливые шутники, — она закричала и расплакалась. Ведущие извинились, признав, что это "была в самом деле глупая шутка". Маан извинения приняла, однако сказала, что больше не будет появляться в эфире этой радиостанции.

Ранее Лайф показывал видео, на котором пранкеры разыграли телеведущую Би-би-си в прямом эфире.