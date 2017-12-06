Кадыров назвал историческим день выдвижения Путина на выборы 2018 года

Сегодня на праздновании юбилея ГАЗа в Нижнем Новгороде действующий президент России объявил о намерении баллотироваться на новый срок.

Глава Чечни прокомментировал решение президента Владимира Путина баллотироваться на высший государственный пост в 2018 году. Рамзан Кадыров выразил мнение, что только Путин может дать отпор "недругам России".

— По-другому и не могло быть. Сегодня президент России Владимир Путин не имеет права бросить российский народ и государство, чего так ждал Запад, — написал в телеграм-канале глава ЧР.

Он добавил, что европейским государствам не выгодна сильная Россия с сильным лидером.

— Только Путин может дать отпор недругам России. Кто ещё сможет так смело и благородно отстаивать истину и бороться с несправедливостью в мире? Наш президент знает, что нельзя служить Родине до поры до времени. И его решение преследует лишь одну цель — служение России всегда и всем сердцем, — пишет глава Чечни.

Кадыров отметил, что день выдвижения Владимира Путина на выборы 2018 года исторический и праздничный для страны.