В марте выйдет альбом с неизданными песнями Джими Хендрикса

В сборник войдёт 13 песен, которые были записаны гитаристом-виртуозом в период с 1968 по 1970 год.

Новый альбом музыканта Джими Хендрикса с неизданными песнями увидит свет 9 марта 2018 года. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, в альбом под названием Both Sides of the Sky войдёт 13 песен, которые были записаны Хендриксом в период с 1968 по 1970 год. При этом десять из них ещё никогда не были представлены общественности.

Джими Хендрикс умер в 1970 году в возрасте 27 лет. Новый альбом величайшего гитариста станет третьим по счету после Valleys of Neptune, выпущенного в 2010 году, и People, Hell and Angels — в 2013-м.