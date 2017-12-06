Путин переживает за российских спортсменов-олимпийцев из-за решения МОК

Президент РФ Владимир Путин переживает за российских спортсменов после того, как МОК объявил об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде-2018.

— Я тоже переживаю за ребят, многие не только мне знакомы, я считаю их своими друзьями, очень переживаю за них. Каждый из них должен принять какое-то решение, — сказал Путин.

МОК объявил о дисквалификации сборной России от ОИ-2018 на заседании 5 декабря. В Играх в Пхёнчхане российские спортсмены смогут принять участие только под нейтральным флагом.