Собчак предсказала Путину победу на выборах 2018 года

Тем не менее телеведущая всё равно призвала своих сторонников прийти на избирательные участки и проголосовать.

Потенциальный кандидат на участие в выборах 2018 года телеведущая Ксения Собчак прокомментировала заявление Владимира Путина о том, что он принял решение снова баллотироваться в президенты. "Блондинка в шоколаде" призналась, что "не видит в этом события", однако при этом предсказала действующему лидеру страны победу, передаёт РИА "Новости".

— Я не вижу здесь, честно говоря, никакого события, мы все об этом знаем, так же, как мы знаем о том, что Путин скорее выиграет эти выборы, — заявила Собчак на встрече с волонтёрами своего штаба в Нижнем Новгороде. — Но я при этом считаю, что всё равно надо идти и надо говорить от лица тех людей, которые хотят перемен.

Ранее во время общения с сотрудниками Горьковского автозавода российский лидер сообщил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента, которые состоятся в 2018 году.