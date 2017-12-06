Путин заявил, что Россия отчасти сама виновата в отстранении от Олимпиады

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона отчасти сама дала повод для решения Международного олимпийского комитета относительно сборной страны, однако этим поводом не совсем честно воспользовались.
— Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря, — подчеркнул российский лидер.
Как пояснил Владимир Путин, "не совсем честно", так как в данной ситуации был задействован принцип коллективной ответственности, который не предусматривается ни в одной системе права во всём мире.
Российский лидер отметил, что большая часть обвинений основана на фактах, которые никак не доказаны и являются в значительной степени голословными.
— Основаны в основном на показаниях человека, моральные и этические установки которого и психическое состояние которого вызывают много вопросов, ничего другого просто нет, — заключил Владимир Путин.
Ранее российский лидер отметил, что власти страны не будут препятствовать отправке спортсменов на Олимпиаду под нейтральным флагом.
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