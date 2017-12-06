Путин заявил, что Россия отчасти сама виновата в отстранении от Олимпиады

Российский лидер отметил, что в отношении сборной применили принцип коллективной ответственности.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона отчасти сама дала повод для решения Международного олимпийского комитета относительно сборной страны, однако этим поводом не совсем честно воспользовались.

— Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря, — подчеркнул российский лидер.

Как пояснил Владимир Путин, "не совсем честно", так как в данной ситуации был задействован принцип коллективной ответственности, который не предусматривается ни в одной системе права во всём мире.

Российский лидер отметил, что большая часть обвинений основана на фактах, которые никак не доказаны и являются в значительной степени голословными.

— Основаны в основном на показаниях человека, моральные и этические установки которого и психическое состояние которого вызывают много вопросов, ничего другого просто нет, — заключил Владимир Путин.

Ранее российский лидер отметил, что власти страны не будут препятствовать отправке спортсменов на Олимпиаду под нейтральным флагом.