"Была другая сверхзадача". Путин заявил, что не ставил целью победу на ОИ-2014

Ранее глава государства заявил, что переживает за российских спортсменов-олимпийцев из-за решения МОК.

Президент России Владимир Путин заявил, что не ставил целью выиграть Олимпийские игры в Сочи в 2014 году. По его словам, у страны "была другая сверхзадача", а именно — подготовить и провести Олимпиаду, с чем РФ справилась блестяще.

— Что касается прошлых стартов, в том числе Олимпиады в Сочи: я никогда не ставил задачу перед, скажем, Минспортом, перед другими организациями, перед федерациями выиграть Олимпиаду. Не было такой задачи! — сказал он в Нижнем Новгороде.

Напомним, МОК объявил о дисквалификации сборной России с ОИ-2018 на заседании 5 декабря. В Играх в Пхёнчхане российские спортсмены смогут принять участие только под нейтральным флагом.

Как писал ранее Лайф, Путин переживает за российских спортсменов-олимпийцев из-за решения МОК.