Шойгу доложил Путину о полном разгроме ИГИЛ на обоих берегах Евфрата

Боевая операция на восточном и на западном берегах Евфрата завершилась полным разгромом террористов ИГИЛ*. Об этом журналистам рассказал президент РФ Владимир Путин, принявший соответствующий доклад у министра обороны Сергея Шойгу.

— Два часа назад министр обороны доложил, что операции на восточном и на западном берегу Евфрата завершены полным разгромом террористов, — приводит ТАСС слова главы государства.

Владимир Путин отметил, что отдельные очаги сопротивления ещё могут сохраняться, но в целом боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что освобождение от террористов западного берега реки Евфрат позволит завершить операцию по разгрому ИГИЛ на всём востоке Сирии.

Кроме того, подразделениям сирийской армии под командованием генерала Хасана Сухела удалось добиться в данном районе ещё одного успеха: освобождения от террористов города Эль-Края.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.