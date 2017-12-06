Москва встала в восьмибалльных пробках

Загруженность на столичных пробках вечером во вторник достигла уже восьми баллов. Об этом сообщает "Яндекс. Пробки".

Отмечается, что пробки зафиксированы на внешней стороне МКАД на юго-западе и юго-востоке, а на внутренней — на западе. Кроме того, затруднено движение на Третьем транспортном кольце и Садовом.

Пробки вызваны непогодой: с самого утра в Москве идёт снег. В ЦОДД ещё днём предупреждали о затруднениях на дорогах и просили водителей пересесть на общественный транспорт.