Трое подростков зарубили педофила топором

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Трое подростков зарубили педофила топором

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Как сообщили в следственном управлении, тело убитого закопали на соседнем участке, а улики попытались сжечь.

Сотрудники СУ СКР по Ленинградской области сообщили, что по горячим следам задержаны трое подростков, обвиняемых в убийстве. Как предполагается, они зарубили топором 38-летнего мужчину, который предлагал им интим.

<p>Фото предоставлено пресс-службой СУ СКР по Ленинградской области</p>

В ноябре женщина обратилась в полицию и сообщила, что пропал её сын, которому 38 лет. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Позже следствие задержало троих подозреваемых — несовершеннолетних местных жителей.

— Один из предполагаемых соучастников находился с жертвой в неприязненных отношениях. На этой почве в дачном доме в Тихвинском районе области он вместе с двумя другими подростками избил мужчину. После этого 15-летний юноша топором нанёс удары жертве по голове и шее, — отмечается в сообщении.

<p>Фото предоставлено пресс-службой СУ СКР по Ленинградской области</p>

Тело убитого закопали на соседнем участке, а улики попытались сжечь. Злоумышленники также проникли в его квартиру, откуда похитили деньги. Как сообщают СМИ, сам мужчина предлагал ранее интим подросткам.

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