Магнитная буря обрушится на Землю в новогоднюю ночь

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Магнитная буря обрушится на Землю в новогоднюю ночь

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Силевёрстова

Волнения в магнитном поле могут сказаться на здоровье людей, страдающих хроническими заболеваниями, на работе сложной техники и навигационных способностях перелётных птиц.

"Плановая" магнитная буря, начавшаяся на Земле 4 декабря, стихла, но повторится в новогоднюю ночь. Об этом сообщил руководитель центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Сергей Гайдаш.

— Буря, аналогичная той, что завершается сейчас, повторится в новогоднюю ночь. Это будет тоже малая буря, как и эта, — сказал он в комментарии ТАСС.

По словам учёного, подобные природные явления происходят раз в 27 дней, поэтому прогноз основан исключительно на повторяемости.

От пояснил, что в ночь с 31 декабря на 1 января Солнце сделает один оборот вокруг своей оси и снова повернётся к Земле корональной дырой, которая и вызвала нынешнюю бурю.

Эксперт отметил, что волнений в магнитном поле стоит опасаться только людям, страдающим хроническими заболеваниями. Также это может сказаться на работе сложной техники, а также сбить с курса перелётных птиц.

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