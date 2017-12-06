СК предъявил обвинение руководству Экспертно-криминалистического центра МВД РФ

По версии следствия, правоохранители могли обеспечивать заключение госконтрактов с определёнными фирмами.

Сотрудники Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ предъявили обвинение бывшему начальнику Экспертно-криминалистического центра МВД России Петру Гришину, его заместителю Олегу Мазуру, а также предпринимателю Сергею Нарутову.

— Им инкриминируется три эпизода хищения в особо крупном размере бюджетных денежных средств при закупке в МВД России криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений, — отмечается в сообщении.

По информации правоохранителей, Гришин и Мазур обеспечили заключение госзаказов по завышенной более чем на 80 млн рублей стоимости. Контракты заключали с компаниями, которые контролировал Нарутов. Правоохранители отметили, что сейчас по данному делу продолжаются следственные действия.