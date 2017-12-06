"Только я и Путин". Жириновский рассказал о "реальных" кандидатах в президенты

В то же время социологи ранее включили лидера ЛДПР в антирейтинг кандидатов на выборах-2018.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что считает реальными кандидатами на президентский пост в РФ только себя и действующего главу государства Владимира Путина, который ранее объявил о своём участии в выборах.

— Сегодня из реальных кандидатов только я и Путин, — приводит его слова РИА "Новости".

Политик также оценил шансы других претендентов на этот пост. Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, по мнению Жириновского, получит "известный результат" на выборах — 1%.

— Собчак три голоса наберёт, Зюганов (лидер партии КПРФ — Прим. ред.) в политической агонии, левая идеология загнивает, — сказал депутат. — Миронов (лидер партии "Справедливая Россия — Прим. ред.) даже выдвигаться не хочет, будут предлагать какую-то даму, но она тоже, конечно, не наберёт никаких голосов.

Напомним, к конце ноября ЛДПР выдвинула Жириновского кандидатом на пост президента России. По данным социологов, депутат оказался в антирейтинге кандидатов на выборах-2018.

Ранее телеведущая Ксения Собчак предсказала Владимиру Путину победу на выборах 2018 года.