Пользователи Сети разглядели "локоть Кремля" на обложке Time с "человеком года"

Режиссёр Роман Волобуев сообщил в своём микроблоге в "Твиттере", что на обложку главного номера журнала Time, посвящённого "человеку года", попал чей-то локоть.
В продолжение темы — дико интересно, чей это локоть, и что его владелица сейчас чувствует. pic.twitter.com/BJtYF6foxg— Roman Volobuev (@romanvolobuev) 6 декабря 2017 г.
— Дико интересно, чей это локоть и что его владелица сейчас чувствует, — написал режиссёр.
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на это наблюдение. Так, Сергей под ником vatsofgoo предположил "руку Кремля", случайно попавшую в кадр.
Это Рука Кремля, очевидно же.— Sergey Borisov (@vatsofgoo) 6 декабря 2017 г.
Андрей Ронин высказал мнение, что загадочный локоть принадлежит не менее таинственной девушке из официального ролика Time.
возможно её это локоть pic.twitter.com/tgjyLaksJV— Andrey Ronin (@anronin) 6 декабря 2017 г.
Gavimarketolog провёл параллели со сценой из известного мультфильма "Корпорация монстров".
6 декабря 2017 г.
Его поддержал Anvarich.
Это известная аллюзия pic.twitter.com/MPlItuPCQJ— anvarich (@anvarich) 6 декабря 2017 г.
В свою очередь, Липучий Голландец считает, что это один из обвиняемых в домогательствах — актёр Кевин Спейси.
это локоть кевина спейси— Липучий Голландец (@captain_bu) 6 декабря 2017 г.
Напомним, сегодня журнал Time объявил "человека года".
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