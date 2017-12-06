Пользователи Сети разглядели "локоть Кремля" на обложке Time с "человеком года"

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Пользователи Сети разглядели "локоть Кремля" на обложке Time с "человеком года"

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Журнал сегодня назвал победителями в известном рейтинге пострадавших от сексуальных домогательств.

Режиссёр Роман Волобуев сообщил в своём микроблоге в "Твиттере", что на обложку главного номера журнала Time, посвящённого "человеку года", попал чей-то локоть.

— Дико интересно, чей это локоть и что его владелица сейчас чувствует, — написал режиссёр.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на это наблюдение. Так, Сергей под ником vatsofgoo предположил "руку Кремля", случайно попавшую в кадр.

Андрей Ронин высказал мнение, что загадочный локоть принадлежит не менее таинственной девушке из официального ролика Time.

Gavimarketolog провёл параллели со сценой из известного мультфильма "Корпорация монстров".

Его поддержал Anvarich.

В свою очередь, Липучий Голландец считает, что это один из обвиняемых в домогательствах — актёр Кевин Спейси.

Напомним, сегодня журнал Time объявил "человека года".

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