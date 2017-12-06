Памела Андерсон рассказала о визитах в Кремль и встрече с Путиным

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Памела Андерсон рассказала о визитах в Кремль и встрече с Путиным

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Фото: ©Rankin/The Full Service

При этом модель пошутила, что делала то же, что и всегда, — "раздражала людей и создавала проблемы".

О своих визитах в Кремль и личном знакомстве с президентом России Владимиром Путиным американская актриса и фотомодель, член консультативного совета международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон рассказала в интервью HighSnobiety.

— Я выступала в Кремле в декабре, и они такие забавные. Они всегда говорят: "Памела, оставим самое интересное на потом. Мы же знаем, что ты нам действительно хочешь рассказать". Я говорила о вопросах экологии и о том, как Россия может повлиять на окружающую среду. О том, что они могут стать в этом лидерами, — сказала Андерсон.

Когда фотомодель спросили о том, встречалась ли она когда-нибудь с Путиным, она дала положительный ответ. И добавила, что все её визиты в Кремль были максимально эффективными, так как она познакомилась со многими влиятельными людьми России.

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