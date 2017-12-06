РЖД пустит все поезда в обход Украины с 11 декабря

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РЖД пустит все поезда в обход Украины с 11 декабря

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Бабушкин

Новая железная дорога протяжённостью 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. На пути построили семь станций.

Российские пассажирские поезда переведут на движение по новой железнодорожной линии Журавка — Миллерово в обход Украины с 11 декабря. Об этом рассказал журналистам директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.

— Будет переходной период. Часть поездов уже там ходит. Переход будет длиться сутки — с 10 до 11 декабря, — сказал он.

Ранее глава Минтранса Максим Соколов сообщил, что движение всех поездов переведут на новую железнодорожную линию Журавка — Миллерово в обход Украины до конца текущего года. В частности, планировалось перевести 62 пары пассажирских и 30 пар грузовых составов. Отметим, что ранее ряд российских поездов был вынужден дважды пересекать границу с Украиной.

Отметим, что протяжённость новой дороги — 137 км, она проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. На пути построено семь новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково.

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