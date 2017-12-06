Аксёнов: Жители Крыма видят президентом России только Путина

По словам главы региона, президент России благодаря референдуму буквально "спас жизни сотне тысяч крымчан".

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что жители региона не видят президентом России никого, кроме действующего лидера Владимира Путина, передаёт ТАСС. По его словам, с именем Путина связано одно из ключевых событий современной истории — воссоединение Крыма с Россией, а потому нынешнего президента поддерживает абсолютное большинство крымчан.

— Президент спас жизни сотне тысяч крымчан, позволил нам избежать войны. Крымчане другого лидера сегодня не видят, — указал Аксёнов.

Ранее во время общения с сотрудниками Горьковского автозавода российский лидер сообщил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента, которые состоятся в 2018 году.