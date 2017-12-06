Аксёнов: Жители Крыма видят президентом России только Путина

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что жители региона не видят президентом России никого, кроме действующего лидера Владимира Путина, передаёт ТАСС. По его словам, с именем Путина связано одно из ключевых событий современной истории — воссоединение Крыма с Россией, а потому нынешнего президента поддерживает абсолютное большинство крымчан.
— Президент спас жизни сотне тысяч крымчан, позволил нам избежать войны. Крымчане другого лидера сегодня не видят, — указал Аксёнов.
Ранее во время общения с сотрудниками Горьковского автозавода российский лидер сообщил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента, которые состоятся в 2018 году.
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