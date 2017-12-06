Жительница Волгограда сдала мужа следователям, чтобы избежать орального секса

Женщина заявила, что стала жертвой изнасилования в неестественной форме, но, осознав последствия, писать заявление отказалась.

52-летняя жительница Волгограда пожаловалась в правоохранительные органы на своего гражданского супруга, который регулярно принуждает её к оральному сексу. Во время беседы со следователями она призналась, что в целом счастлива в личной жизни, однако есть одна проблема: её муж не может завершить акт любви в естественной форме и постоянно просит жену прибегнуть к неприятным для неё методам.

Когда ситуация повторилась в очередной раз, женщина принесла в Следственный отдел Дубовского района Волгоградской области заявление об изнасиловании.

— Во время опроса она пояснила, что привлекать сожителя к уголовной ответственности не хочет и уходить от него тоже не будет, потому что любит, — рассказал руководитель Дубовского СО ГСУ СКР по Волгоградской области Роман Шестопалов изданию "Блокнот Волгограда". — В полицию она обратилась, чтобы муж перестал склонять её к сексу в неестественной форме.

Осознав последствия, которые могут наступить для любвеобильного супруга в случае возбуждения уголовного дела, женщина решила забрать заявление. Другие подробности уточняются.