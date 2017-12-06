На западе ФРГ в квартире нашли подпольную лабораторию по производству допинга

Как сообщается, правоохранители задержали двоих подозреваемых. Их отправили под домашний арест.

Правоохранители нашли подпольную лабораторию по производству допинговых средств в квартире в округе Меркиш. Как сообщают представители Управления по таможенным расследованиям города Эссен, по подозрению задержаны двое мужчин.

Как отмечается, во время обысков изъято порядка 5,5 кг вещества, используемого для производства данной группы препаратов. Кроме того, в квартире находились ёмкости с допингом общим объёмом восемь литров, а также три тысячи ампул и пять тысяч таблеток. Подозреваемых отправили под домашний арест.