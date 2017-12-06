Ростовчанин предложил не пускать на ЧМ-2018 чиновников МОК

Он считает, что РФ имеет полное право запретить сотрудникам исполкома организации присутствовать на мундиале.

Житель Ростова-на-Дону Алексей Сарычев предлагает запретить членам Международного олимпийского комитета (МОК), отстранившего Россию от Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане, посещать ЧМ-2018.

Ростовчанин запустил на сайте Change.org петицию с требованием ограничить въезд сотрудникам исполкома Международного олимпийского комитета. Он считает, что РФ имеет право запретить чиновникам присутствовать на мундиале.

— Запретить въезд в Россию и посещение ЧМ по футболу в России тем чиновникам Запада, которые приняли решение об отстранении России от Олимпиады-2018, — указывает мужчина в тексте инициативы. Своё обращение ростовчанин направил в ФСБ, Министерство спорта, МИД и непосредственно президенту.

Напомним, МОК решил отстранить олимпийскую сборную России от участия в ОИ-2018 в Южной Корее. Решение принято на основе выводов спецкомиссий, подтвердивших якобы "системные манипуляции с допингом во время Олимпиады в Сочи". Кроме того, МОК дисквалифицировал российский Олимпийский комитет (ОКР), а также пожизненно отстранил вице-премьера Виталия Мутко и бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных от посещения Олимпиад.