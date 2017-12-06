"Уходит эпоха". Лоза прокомментировал смерть Джонни Холлидея

Российский певец и композитор отметил, что столь долгая жизнь рок-музыканта — серьёзное достижение, так как мало кто из его ровесников дожил до наших дней.

Певец и композитор Юрий Лоза выразил сожаление по поводу смерти рок-кумира Джонни Холлидея, ровесника The Beatles. Он сказал, что вместе с ним ушла эпоха.

— Ровесник Beatles, Холлидей — один из первых, кто принял во Франции рок-культуру, начал её развивать, продвигать, но он всегда оставался французом — что удивительно, даже с таким псевдонимом. Он был не только талантливым музыкантом, но и талантливым артистом. Царство ему небесное, — сказал Лоза в комментарии РИА "Новости".

Он отметил, что столь долгая жизнь артиста — серьёзное достижение, так как никто из его ровесников не дожил до наших дней.

Напомним, сегодня, 6 декабря, знаменитый французский рок-певец и композитор Джонни Холлидей умер в возрасте 74 лет от рака легких в своём доме в Марн-ла-Кокетт под Парижем.