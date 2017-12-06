Путин подписал бюджет на 2018–2020 годы

Согласно документу, дефицит бюджета России в следующем году составит около 1,3 трлн рублей.

Закон "О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов", ранее принятый Госдумой в третьем чтении, подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, в следующем году доходы бюджета России составят 15,26 трлн рублей, в 2019 году — 15,55 трлн и в 2020 году — 16,3 трлн руб.

При этом, как прогнозируется, расходы страны будут на уровне 16,53 трлн рублей в 2018 году, 16,4 трлн руб. — в 2019-м и 17,155 трлн руб. — в 2020-м.

Согласно подписанному закону, дефицит федерального бюджета составит в следующем году около 1,3 трлн рублей, в 2019 году — 819,1 млрд рублей и, как ожидается, в 2020 году — 870 млрд.

Напомним, Государственная дума одобрила закон о федеральном бюджете 24 ноября 2017 года, а Совет Федераций — 29 ноября.