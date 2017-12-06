На Украине разрешили показ комедии "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"

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На Украине разрешили показ комедии "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"

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Также на экраны вернутся и другие советские фильмы, которые вышли в прокат до 1991 года.

После двухлетнего перерыва, на украинские телеэкраны вернули комедию Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", сообщает издание "Вести Украина". С разъяснением закона, запрещающего показ фильмов, над которыми работали деятели культуры из украинского чёрного списка, выступил глава Госкино Филипп Ильенко.

<p>Кадр из фильма &#34;Ирония судьбы, или С лёгким паром!&#34;/© <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/673271/" target="_blank">Кинопоиск</a></p>

— В законе о кинематографе сказано, что картина может быть запрещена к показу, если один из участников фильма включён в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, но в законе есть и определение, кто такой "участник фильма", — рассказал он, уточнив, что речь идёт о людях, которые участвовали в создании фильмов, снятых или выпущенных после 1991 года.

СБУ включила в список "Иронию судьбы, или С лёгким паром!" ввиду того, что в фильме снялась актриса Валентина Талызина, которая подписала письмо в адрес президента России в поддержку воссоединения Крыма с РФ. Отныне на экраны вернётся не только эта картина, но и другие советские фильмы, вышедшие до 1991 года.

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