Сейчас усну. Составлен рейтинг самых скучных фильмов всех времён

В первую тройку унылых кинолент попала эротическая мелодрама "Пятьдесят оттенков серого", хоррор "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" и приквел "Звёздные войны: Эпизод I — Скрытая угроза".

Музыкальное издание New Musical Express опубликовало рейтинг самых скучных фильмов, и лидером оказалась эротическая мелодрама "Пятьдесят оттенков серого". За киноленту проголосовало 34% опрошенных зрителей.

На второй строчке антирейтинга — хоррор "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" 1999 года выпуска. За киноленту отдали голоса 29% участников опроса.

Тройку лидеров закрыла научно-фантастическая кинокартина "Звёздные войны: Эпизод I — Скрытая угроза". Отмечается, что она стала первым приквелом оригинальной трилогии космической саги. За неё отдали голоса чуть больше 26% опрошенных.

В первой десятке списка также оказались фильмы "Горбатая гора", "Трансформеры", "Почтальон", "Артист", "Австралия", "Ванильное небо" и "Семь лет в Тибете".

Замыкает антирейтинг "Клеопатра", выпущенная в прокат в 1963 году.

По данным издания, в кинематографическом опросе участвовали две тысячи человек. Они распределяли свои голоса между фильмами, отобранными профессиональными кинокритиками.