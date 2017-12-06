Взрыв прогремел в курдском лагере на севере Ирака

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Взрыв прогремел в курдском лагере на севере Ирака

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Взрыв прогремел в курдском лагере на севере Ирака. По информации местных СМИ, в результате произошедшего есть жертвы.

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