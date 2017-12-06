Главный Дед Мороз страны приехал в Москву из Великого Устюга на пожарной машине

Он рассказал о том, какие подарки просят на Новый год дети со всей России в своих письмах.

Главный Дед Мороз России приехал в Москву из своей резиденции в Великом Устюге на пожарной машине с мигалками. Он появился на ней около театра "Русская песня".

— Чудеса, да и только! Ещё утром был в Самаре, а сейчас уже в Москве в гостях у Надежды Бабкиной в театре "Русская песня"! И снег в Москву привёз, и москвичей удивил! А всё потому, что приехал на... пожарной машине! Тройка Дедушки Мороза не смогла заехать в город, потому как машин много, да и пробки. А тут пожарные проезжали — предложили Деду Морозу помощь, чтоб не опоздал волшебник на встречу! — написал на своей странице Дед Мороз.

Дед Мороз и Надежда Бабкина вместе поздравили всех собравшихся в театре с наступающим и пожелали счастливого праздника. В театре была наряжена 10-метровая ёлка, а также устроен концерт с детскими конкурсами. После этого Дед Мороз рассказал журналистам, что дети пишут ему письма с просьбами подарить гаджеты, а также волшебные предметы, такие как палочка и шапка-невидимка. Также он рассказал о тех, кто просит помочь родным и близким.